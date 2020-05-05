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Çevre düzenlemesi

Sorgun Belediyesi, ilçede çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

05 Mayıs 2020 Salı 00:27
Çevre düzenlemesi

SORGUN ilçesinde belediye ekipleri ilçede çevre düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte yol kenarları, orta refüj, bahçe ve parklara da çiçek dikimi gerçekleştiriyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Yaşadığımız bu zor günler geçip, tekrar dışarı çıkabilmeye başlanıldığında halkımızı rengarenk parklar caddeler ve sokaklarda buluşturmak için çalışıyoruz! Biz halkımız için çiçek bahçeleri hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya geleceğimiz günler için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu zor günleri geride bırakmak için evde kalmalarını istiyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çevre Düzenlemesi
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