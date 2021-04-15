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Çevre Düzenlemesi

SORGUN İlçesinde Bedirbaba 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu binası çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:05
Çevre Düzenlemesi

Kurs binasının bahçe betonu atılırken, bahçe kapısı da takıldı. Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, ilçede 6 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursusunun bulunduğunu, kurslarda yüzlerce çocuğun Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim ile tanışıp, Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrendiklerini bildirdi. Müftü Kayış, ‘’Kurslarımızda miniklerimiz hem eğleniyor, hem öğreniyor. Dersler yalnız öğretim odaklı olarak değil; yaş grubu dikkate alınarak gelişim süreçlerine uygun, 'Okul Öncesi Okul' formatında oyun faaliyeti, el işi boyama faaliyeti, doğa çalışmaları, çocukların çok sevdiği beslenme etkinlikleri gibi yöntemlerle işleniyor. Buradaki amacımız sevdirerek öğretmektir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çevre Düzenlemesi
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