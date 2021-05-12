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Çevre duyarlılığı

KADIŞEHRİ Belediyesi, çevre kirlenmesine neden olan sorunu çözümlemeye yönelik çalışma başlattı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:28
Çevre duyarlılığı

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Üç Ağaç Mahallesindeki mevcut kanalizasyon sisteminin ucunun tarım alanlarının sulandığı dereye bırakıldığını hatırlattı. Başkan Akın, sulama suyuna bırakılan kanalizasyon atıklarının çevre kirliliğine ve sağlık açısından sorun teşkil ettiğini kaydetti. Akın, Belediye olarak sorunu çözümlemeye yönelik proje hazırladık. Hazırlanan proje doğrultusunda mevcut şebekeye 300 metre ek yaparak, kanalizasyonu başka bir alana bağlamak suretiyle sulama suyunu kirlilikten kurtaracağız. Çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi. Yasin Nazım Kayhan

Anahtar Kelimeler:
Çevre Duyarlılığı
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