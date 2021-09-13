Çevre duyarlılığı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından yürütülen çalışmalar dikkat çekmeye devam ediyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, ‘’Bir yandan günlük işlerimizi yaparken diğer yandan da Sorgun'un çehresini değiştirecek projelerimizi sürdürüyoruz. Orta ve uzun vadede ilçemize değer katacak projelerimiz ile Sorgun'umuzu birlikte ileriye taşımaya devam edeceğiz’’ dedi. Başkan Ekinci, ‘Kompost Üretim Tesisi, Tekstil Fabrikası, Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yeşilöz Deresi Islah Çalışması, Bahçelievler Mahallesi Asfalt Çalışması ve Trafiğe Kapanan 76. Sokağın Yenilenmesi, Delibaş Deresi Peyzaj Çalışması’ ile ilgili projelerin bir bölümünün tamamlandığını, bazılarının ise tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. Başkan Ekinci, çevreye de büyük önem verdiklerinin altını çizerek, dere ıslah çalışmalarının yanında, ilçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmeye çalıştıklarını bildirdi. Sorgun’da üretimi ve üretime bağlı istihdamı ilçeye artı değer olarak kazandırmayı öncelikli hedef olarak ortaya koyduklarını bildiren Ekinci, organik gübre üretimi ile ‘Kompost Üretim Tesisi’ni Sorgun’a kazandırdıklarını kaydetti. Ekinci, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında Sorgun İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili çalışmaların da devam ettiği bilgisini verdi. Ekinci, ‘’Sorgun’da toplam bütçesi 9 Milyon 440 Bin 811 Avro olan Sorgun İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Projesinin yüzde 85’i Avrupa Birliği, Yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüzde 9’u ise Sorgun Belediyesi tarafından finanse ediliyor’’ diye konuştu.