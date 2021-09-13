Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1438.72
ALTIN
486.23
DOLAR
8.4558
STERLİN
11.7651
EURO
10.0102

Çevre duyarlılığı

Yozgat’ın Sorgun ilçe belediyesi çevre duyarlılığını uygulamalarıyla gösterirken, belediyenin rutin çalışmaları, uygulamaya koyduğu projeler ile de dikkat çekiyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:06
Çevre duyarlılığı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından yürütülen çalışmalar dikkat çekmeye devam ediyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, ‘’Bir yandan günlük işlerimizi yaparken diğer yandan da Sorgun'un çehresini değiştirecek projelerimizi sürdürüyoruz. Orta ve uzun vadede ilçemize değer katacak projelerimiz ile Sorgun'umuzu birlikte ileriye taşımaya devam edeceğiz’’ dedi. Başkan Ekinci, ‘Kompost Üretim Tesisi, Tekstil Fabrikası, Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yeşilöz Deresi Islah Çalışması, Bahçelievler Mahallesi Asfalt Çalışması ve Trafiğe Kapanan 76. Sokağın Yenilenmesi, Delibaş Deresi Peyzaj Çalışması’ ile ilgili projelerin bir bölümünün tamamlandığını, bazılarının ise tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. Başkan Ekinci, çevreye de büyük önem verdiklerinin altını çizerek, dere ıslah çalışmalarının yanında, ilçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmeye çalıştıklarını bildirdi. Sorgun’da üretimi ve üretime bağlı istihdamı ilçeye artı değer olarak kazandırmayı öncelikli hedef olarak ortaya koyduklarını bildiren Ekinci, organik gübre üretimi ile ‘Kompost Üretim Tesisi’ni Sorgun’a kazandırdıklarını kaydetti. Ekinci, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında Sorgun İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili çalışmaların da devam ettiği bilgisini verdi. Ekinci, ‘’Sorgun’da toplam bütçesi 9 Milyon 440 Bin 811 Avro olan Sorgun İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Projesinin yüzde 85’i Avrupa Birliği, Yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüzde 9’u ise Sorgun Belediyesi tarafından finanse ediliyor’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Çevre Duyarlılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soysal’a yeni görev
Soysal’a yeni görev
Aronya hasadı yapıldı
Aronya hasadı yapıldı
Sondaja devam
Sondaja devam
Federasyondan Burs
Federasyondan Burs
Güvenlik amirlerinden ziyaret
Güvenlik amirlerinden ziyaret
Yazıcı’dan Yeşilay’a destek sözü
Yazıcı’dan Yeşilay’a destek sözü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim