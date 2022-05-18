Çevre dostu olacak

Yozgat'ta Çevre Dostu Bin Okul projesi çerçevesinde pilot okullardan bir tanesi olarak seçilen Saraykent Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu'nda yapılacak çalışmalara 'Güneş Enerjisi Panelleri'nin yerleştirilmesi ile başlandı. Projesi çerçevesinde pilot okul olarak seçilen Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu’nda yapılacak çalışmalarla değerlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, "Bakanlığımızın hayata geçirdiği proje ile ilçemizdeki Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu Çevre Dostu Okul Proje çerçevesine alındı. Bu çerçevede ilçemizde çevre dostu uygulamaları yürürlüğe sokan ve tüm örnekleri bünyesinde taşıyan bir okul olmasını hedefleniyoruz. Projeyle okulumuz, çevre dostu, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu olacak. Okulumuz çevreyle dost, sıfır atık kültürünün yaygınlaştığı bir okula dönüşecek. Proje çerçevesinde ilk olarak okulumuza güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depolama üniteleri kurulacak. Yağmur suları okulların bahçelerinde ve farklı yerlerinde kullanılacak. Kütüphaneler, sıfır atık kütüphanelerine dönüştürülecek. Proje çerçevesinde bakanlığımızın destekleriyle okullarda yönetici ve öğretmenlere çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili sürekli eğitimler verilecek. Projemizin ilk çalışması olan Güneş enerjisi santrali, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santraldir. Okulumuza kurduğumuz güneş enerji santrali ile okulumuz, ihtiyacı olan elektrik enerjisini kendisi üretmiş ve önemli ölçüde tasarruf sağlamış olacaktır" dedi. Çevre eğitiminin ortaokulda başlaması adına Çevre Dostu Okul Projesi'nin yürütülmesinin de önemli olduğunu ifade eden Okul Müdürü Kadir Olcay, gelecek nesillerin çok daha iyi şartlarda eğitim alacaklarını ve daha iyi bir çevrede yaşayacaklarını kaydetti. Projenin, çocuklarda çevre ve doğa bilincinin artırılmasına katkı sağlayacağına vurgu yapan Olcay, "Çok özel, çok önemli ve anlamlı bir proje. Projeyle ilçemizde en az bir tane okulumuz, çevre dostu, iklim dostu, sıfır atık uyumlu olacak. Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulumuzda bu projenin en başarılı örneklerinden biri olacak" açıklamasında bulundu. •Haber Merkezi•