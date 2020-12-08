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ÇEVRE DOSTU GENÇLER

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri her fırsatta çevreye olan duyarlılıklarını eylemleriyle de göstermeye devam ediyor.

08 Aralık 2020 Salı 00:40
ÇEVRE DOSTU GENÇLER

Yozgat Gençlik Merkezi gönüllüleri, ‘Dünya Gönüllüler Günü’ kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi görevlileri ve kurslara katılan gönüllü gençler, emiz bir gelecek için Türkiye’nin ilk mille parkı Yozgat Çamlığı ve Fatih Tabiat Parkında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Kirazlı Gölet bölgesinden başlayarak, piknik alanları, insanların dolaşıp, bıraktıkları atıkları toplayıp, torbalara doldurarak görevlilere teslim etti. (Seyfettin SAĞLAM) 

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ÇEVRE DOSTUGençlerÇEVRE DOSTU GENÇLER
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