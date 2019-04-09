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Çevre Derneği kuruldu

YOZGAT’ta ilk çevre derneğinin kuruluş çalışmaları tamamlandı. Kamu ve özel sektörde çalışan çevre gönüllüleri tarafından kurulan ‘Yaşanabilir Çevre Derneği’ Yozgat’ın ilk çevre derneği oldu.

Çevre Derneği kuruldu

YOZGAT’ta ilk çevre derneğinin kuruluş çalışmaları tamamlandı. Kamu ve özel sektörde çalışan çevre gönüllüleri tarafından kurulan ‘Yaşanabilir Çevre Derneği’ Yozgat’ın ilk çevre derneği oldu.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Çevre Derneği kuruldu

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fidan, Yozgat’ta daha önce çevre konusunda bir Sivil Toplum kuruluşunun olmadığını, bu sebeple de yeterli düzeyde çevre kirliğinin önlemesi konusunda farklı projelerin üretilemediğini belirtip, çevre sorunları konusunda kamuoyunun yeterli bilgilendirilemediğine dikkat çekti. Fidan, Yaşanabilir Çevre Derneği olarak, çevrenin ve doğal hayatın korunması, geliştirilmesinin öncelikleri olacağını söyledi. Fidan, hava kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, su kirliliği ve her türlü çevre sorunu ile mücadele edeceklerinin altını çizdi. Başkan Fidan, ‘’Sıfır atık projesi ülkemizde tam olarak uygulanmasına katkı sağlamak için tüm kurumlarla, çevre kuruluşları ile işbirliği yaparak, bilgi alışverişinin sağlanmasına katkıda bulunup, kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, çevresine sahip çıkacak bireylerin yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunup, bulunan kurumlara da destek vereceğiz. Önümüzdeki günlerde çevre kirliliğine dikkat çekmek, halkımızın bilgilendirilmesi için çeşitli etkinlikler yapılacağız. Daha yaşanabilir bir Yozgat için var gücümüzle çalışacağız’’ dedi. 

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