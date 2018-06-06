ÇEVRE BiLiNCi

YOZGAT Valiliği, dünya çevre günü kapsamında tarihi Yozgat Lisesi bahçesinde gerçekleştirdiği etkinlik ile çevreci okulları ödüllendirdi. Okullara 100 setten oluşan Atık Kumbara dağıtımı yapıldı. Yozgat Lisesi tarihi binasının gölgesinde gerçekleştirilen törende Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, çevrenin önemine dikkat çekti, törene katılan miniklere çevrenin korunması için yapmaları gerekenleri anlattı, ‘’Çevreyi kirletmeyeceği, kirletmeye kalkışan büyüklerimizi uyaracağız’’ dedi.

Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, BM Çevre Konferansında alınan kararla 1972 yılında itibaren her yıl 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildiğini hatırlattı. Tamer, ‘’Bu bağlamda Yozgat’ta da bir dizi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Çevremizi korumaya yönelik farkındalık oluşturmayı ve sıfır atık projesi tanıtımını yapmak amacıyla etkinlik organize edilmiştir. Sıfır atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir faaliyettir’’ diye konuştu.

Çocukların okuduğu şiirlerin ardından, Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden temsilcilerin oluşturduğu ekip tarafından, okullarda gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda en çevreci okul seçilen Yavuz Sultan Selim İlkokulu ile ikinci Yunus Emre Ortaokulu, üçüncü Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokuluna hediyeleri verildi. Törende, Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha büyük bir hızla ulaşması, çevre dostu teknolojileri geçiş ile mümkün olabileceğinin altı çizildi. 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, temiz üretim ilkeleri çerçevesinde sıfır atığa ulaşmak adına atıkların geri kazanım oranın en üst seviyeye çıkarılması için atık yönetimi alanındaki çalışmalar artırılacak, sürdürüleceği kaydedildi. Bu kapsamda Yozgat il merkezinde 53 okula toplam 100 set Atık Kumbara dağıtıldı. Atık kumbaraların okullara kurum tarafından teslim edileceği bildirildi.