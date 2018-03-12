Çevre Bilinci aşılanıyor

25 gün süreyle yapılması planlanan eğitim çalışmaları sonucunda 6 bin 500 öğrenciye ulaşılarak, çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçaslan, öğrencilere çevre, hava, su kirliliği ile ambalaj atık, bitkisel atık yağlar, atık pillerin verdiği zararlar, geri dönüşümle ilgili konular slayt eşliğinde anlatıldığını söyledi. Kılıçaslan, eğitimde öğrencilere atık malzemelerden yapılan kalem, bloknot gibi materyallerin yanı sıra çevre bilincini aşılayan boyama kitaplarının da dağıtıldığını bildirdi.