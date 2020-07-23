Çevre atağı

AKDAĞMADENİ Belediyesi, atık su arıtma tesisi için 24,5 dönüm alanı istimlak etti. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, atık su arıtma tesisi projesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

İlçenin acil giderilmesi gereken sorunlarından birinin de atık su arıtma tesisi olduğunu aktaran Yalçın, "Proje için hızlı bir şekilde kamulaştırmamızı tamamladık ve projenin başlaması için İller Bankası'na gerekli başvurularımızı yaptık. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir Akdağmadeni bırakmak en büyük yatırımımız olacaktır" dedi.

Yalçın, atık su nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan köylerin de mağduriyetinin giderileceğini vurgulayarak, "Temiz çevre, sağlıklı yaşam anlayışıyla başladığımız çalışmalarda önce dereye akan kanalizasyon problemleri çözüldü. Akabinde çöp toplama ekipmanlarımız ve toplama sıklığımız artırıldı. Üçüncü olarak atık su arıtma tesisi çalışmalarına başladık. Dördüncü çalışmamız ise sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine olacak." ifadelerini kullandı.