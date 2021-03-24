Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1377
ALTIN
441.214
DOLAR
7.8430
STERLİN
10.9063
EURO
9.3068

Ceviz fideleri hazırlanıyor

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Bir fidan bin can’ adlı projesi uyulamaya konuldu.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:56
Ceviz fideleri hazırlanıyor

Proje kapsamında ceviz tohumunun hazırlanması ile ilgili öncü okul Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Okulu’nda, proje ekibi tarafından örnek bir ceviz tohumu dikme videosu hazırlandı. Proje ile videoda anlatılan şekilde öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından tohumlar fidan haline getirilmek üzere torbalandı. Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık, fidan ve ağaca gönül vermiş tüm öğrenci, öğretmen, veli ve vatandaşları projeye katılmaya davet etti. Işık, ceviz meyvesi ile meşhur olan Hisarbey, Kargalık ve Karaelli köylerinden tedarik edilen ceviz tohumlarının fide olarak poşetlendiğini söyledi. Işık, Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Kurumu Organik tarım atölyesinde fidan poşetlerine dikilen 500 ceviz tohumunun önümüzdeki aylarda fidan haline geleceğini, belirlenen alanlara dikimlerinin yapılacağını söyledi.  

Anahtar Kelimeler:
Ceviz Fideleri Hazırlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MANDA SÜTÜ MARKA OLACAK
MANDA SÜTÜ MARKA OLACAK
Atık karşılığı su indirimi
Atık karşılığı su indirimi
Yapılandırma uyarısı
Yapılandırma uyarısı
Su ürünleri av yasağı başlıyor
Su ürünleri av yasağı başlıyor
Valisi Polat, incelemede bulundu
Valisi Polat, incelemede bulundu
Canlı hayvan fiyatları arttı
Canlı hayvan fiyatları arttı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim