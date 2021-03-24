Ceviz fideleri hazırlanıyor

Proje kapsamında ceviz tohumunun hazırlanması ile ilgili öncü okul Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Okulu’nda, proje ekibi tarafından örnek bir ceviz tohumu dikme videosu hazırlandı. Proje ile videoda anlatılan şekilde öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından tohumlar fidan haline getirilmek üzere torbalandı. Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık, fidan ve ağaca gönül vermiş tüm öğrenci, öğretmen, veli ve vatandaşları projeye katılmaya davet etti. Işık, ceviz meyvesi ile meşhur olan Hisarbey, Kargalık ve Karaelli köylerinden tedarik edilen ceviz tohumlarının fide olarak poşetlendiğini söyledi. Işık, Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Kurumu Organik tarım atölyesinde fidan poşetlerine dikilen 500 ceviz tohumunun önümüzdeki aylarda fidan haline geleceğini, belirlenen alanlara dikimlerinin yapılacağını söyledi.