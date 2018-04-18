Cetvel uyarısı

Taşkesen, Yozgat’ta bulunan işletmelerin 2017 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini, e-devlet kapısı veya (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) internet adresine giriş yaparak ‘Sanayi Sicil Bilgi

Sistemi’ üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerektiğini söyledi. Taşkesen, ‘’Yıllık işletme cetvelini her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermeyen işletme sahiplerine, Sanayi Sicil Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Diğer taraftan, Sanayi Sicil Belgelerinin belge tarihi itibariyle iki yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. Bu nedenle Yıllık İşletme Cetveli verecek olan firmaların, belgelerinin vize tarihi gelmiş ise, vize işlemleri için belge aslı ve tanzim edilen yıllık işletme cetveli ile birlikte İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunması gerekmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi açısından, gereken hassasiyetin gösterilmesi, tereddüde düşülmesi halinde, Yozgat Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekmektedir’’ diye konuştu.