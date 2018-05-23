Çete veda etti

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine atanan Adem Çete için veda gecesi düzenlendi. Kaymakam Vekili, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ile birlikte Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, eğitim camiası, kurum müdürlerinin de katıldığı veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı. Katılımcılar, Adem Çete’ye çeşitli hediyeler verdi, yeni görev yerinde başarı diledi. Adem Çete ise, uzun süredir Yenifakılı ilçesinde hizmet vermeye çalıştıklarını, bundan sonra yeni görev yerinde Yenifakılılara kapısının her zaman açık olacağının altını çizdi.