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Çeşmelere bakım

Özükavak Beldesi’nde yaylalarda bulunan çeşmelerin bakımları belediye tarafından yapıldı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 01:46
Çeşmelere bakım

HAYVANCILIĞIN oldukça yaygın olduğu Çekerek ilçesinde, doğaya bırakılan besi hayvanların su ihtiyaçlarının karşılandığı akar çeşmelerin bakımları yapıldı. Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal, köylülerin isteği doğrultusunda yaylarda bulunan çeşmelerde incelemelerde bulundu. Suyu kuruyan, yaklaşık 15-20 hayvan sahibinin, çobanların hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşıladığı çeşmelerin bakımlarını yaptırıp, yeniden su kaynağı bulanarak bağlantısı sağlandı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, vatandaşlarla birlikte kazma kürek ile çalışarak, sorunu çözdü. Çeşmelerin bakımları yapıldı.  (Seyfettin Sağlam) 

Anahtar Kelimeler:
Çeşmelere Bakım
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