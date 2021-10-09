Çeşmeler kurudu

Son yıllardaki kuraklık ve özellikle yüzey sularının azalmasıyla çeşmeler, içme ve sulama amaçlı su kaynakları olarak ön plana çıktı. Yozgat'ta özellikle Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinde yer üstü sular ile birlikte yeraltı sularda da ciddi oranda azalmalar oldu. Kuyular açılıp, yer altındaki sular yer üzerine çıkartılıp, çeşmelerde kullanılmaya başlandı. Yaygın Şeker pancarı ekimine bağlı olarak, derin kuyuların açıldı, kaynaklar ciddi oranda zarar gördüğü kaydedildi. Yenifakılı ilçesinin Bektaşlı Beldesi sınırları içinde hayırseverler tarafından altı yıl önce yol güzergahına yaptırılan çeşmenin çevrede akan tek çeşme olduğu aktarıldı. Yeşil Hasan ve Fatma Özmen isimli hayırseverler tarafından yaptırılan çeşme, hayvanların da su içme imkanı bulduğu yegane çeşme özelliğini taşıyor. Çeşme, gür akan suyu ve uzun oluğuyla hayvan yetiştiricilerin sulama suyu ihtiyacını karşılıyor.