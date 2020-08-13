Çeşmede iyileştirme

YENİFAKILI ilçesindeki çeşmeler belediyenin desteği ile iyileştirme çalışmaları yapılıyor. İlçenin Acı Mevkiinde bulunan çeşmede başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, yürütülen çalışmalara katılıp, çalışanlardan inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Yalçın, ‘’Su hayattır. İlçemizdeki su kaynaklarını insanımız ve canlılar için tasarruflu ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmeleri için iyileştirme çalışmaları yapıyoruz’’ dedi.