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Çeşme yapıldı

YOZGAT Belediyesi tarafından şehir merkezine 10 adet Selçuklu mimarisini andıran yeni çeşmeler inşa edildi.

Çeşme yapıldı

YOZGAT Belediyesi tarafından şehir merkezine 10 adet Selçuklu mimarisini andıran yeni çeşmeler inşa edildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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Çeşme yapıldı

Belediye tarafından mahallerde bulunan çeşmeler tarihi ve estetik bir dokuya kavuşarak, Selçuklu mimarisine ait izler taşıyan çeşmelere dönüştürdü. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı, su kaynağı güvenilir olan çeşmeleri yenilediklerini belirtti. Ayrıca yeni inşa edilen çeşmeleri de tarihi dokuya uygun inşa ettiklerini söyleyen Başkan Arslan, ilk etapta 10 adet olan çeşme sayısının ilerleyen günlerde artacağını da belirtti.

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