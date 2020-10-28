Çeşme hayratı

Yozgat merkez ilçeye bağlı Topçu Köyü nüfusuna kayıtlı, Ankara’da ikamet eden, 2017 yılında Bingöl’ün Genç ilçesinde şehadete erişen şehidin ailesi, köyün ‘Çorağın Ağzı’ mevkiine çeşme yaptırıp, çeşme kitabesine de adını yazdırarak, hatırasını yaşatmaya çalışıyor. ‘Şehit Abdullah Büyüksoy Hayratı’ adını taşıyan çeşme başındaki göndere çekilen ay- yıldızlı Türk Bayrağı ise bir başka dalgalanarak, gurur veriyor. Topçu Köylüleri Derneği yönetim kurulu başkanı Duran Ekici, ‘’Bu çeşme ayrı bir özellik verip ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu hizmeti köyümüze kazandıran ve evladını adını yaşatan şehit ailemize bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Dernek Başkanı Ekici, ‘’En güzel hayır bu olsa gerek, yapılan ve hizmete sunulan çeşmeden, insanlar içtikçe birer Fatiha okuyup, ruhu şad olacak’’ diyerek, Ankara’da ikamet eden şehit ailesine köylüleri ve derneği adına teşekkür etti.