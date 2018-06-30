Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587

ÇEŞKA’DAN BAKIŞ

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, şehir merkeziyle birlikte tarihte kayıp şehir olarak bilinen Pteria Antik Kenti kalıntılarına rastlanılan Sorgun ilçesinin Şahmuratlı köyü Kerkenes tepesinin de rahatlıkla görülebildiği Çeşka Kalesi Yeraltı şehri ile Gelin Kayası’nın bulunduğu Cehrilik bölgesini gezdi.

ÇEŞKA’DAN BAKIŞ

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, şehir merkeziyle birlikte tarihte kayıp şehir olarak bilinen Pteria Antik Kenti kalıntılarına rastlanılan Sorgun ilçesinin Şahmuratlı köyü Kerkenes tepesinin de rahatlıkla görülebildiği Çeşka Kalesi Yeraltı şehri ile Gelin Kayası’nın bulunduğu Cehrilik bölgesini gezdi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
50 Okunma
ÇEŞKA’DAN BAKIŞ

Vali Yurtnaç, ilgililerden bilgi aldı. ‘’Bir taraftan Yozgat, bir taraftan Sorgun ve Kerkenes harabelerine uzaktan bakmak heyecan vericiydi. Gelip görmek gerek’’ ifadesini kullandı.
Yozgat il merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede yer alan Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri, 1990 yılında birinci derecede sit alanı olarak tescili yapıldı. Bizansların ilk Hristiyanlık döneminde iskan gördüğü tahmin edilen şehirle ilgili rapor hazırlandı. Yeraltı şehrinde yapılan araştırma ve incelemelerde, şehrin tepe kısmının kayalık olduğunu tespit edildi. Kalenin güney kısmında 2 kat halinde 3 odalı mekanın bulunduğu, kale içerisinde küçük kontrol odası ve salon, salondan ise iki yöne giden yolun yer aldığının altı çizilerek, yoldan gidildiğinde ise 4 oda kapısı ve 2 ayrı galeri ağzının yer aldığı anlatıldı. Kale yıkıntıları arasında ve eteklerinde Roma-Bizans seramik türü eserlere de rastlanıldı. Önemli bir yeraltı şehri olan Çeşka Kalesi'nin turizme kazandırılabilmesi için kurtarma kazıları yapıldı. Ancak sonraki yıllarda kale ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Bir dönem Türk Hava Kurumu tarafından paraşütle atlama sahası olarak kullanıldı.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kadın konuşulacak
Kadın konuşulacak
Kadınlara seminer
Kadınlara seminer
Öğretmenlere teşekkür
Öğretmenlere teşekkür
Haşerelerle Mücadele
Haşerelerle Mücadele
Barınak tamam
Barınak tamam
Göletlere yavru balık
Göletlere yavru balık

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim