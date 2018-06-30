ÇEŞKA’DAN BAKIŞ

Vali Yurtnaç, ilgililerden bilgi aldı. ‘’Bir taraftan Yozgat, bir taraftan Sorgun ve Kerkenes harabelerine uzaktan bakmak heyecan vericiydi. Gelip görmek gerek’’ ifadesini kullandı.

Yozgat il merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede yer alan Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri, 1990 yılında birinci derecede sit alanı olarak tescili yapıldı. Bizansların ilk Hristiyanlık döneminde iskan gördüğü tahmin edilen şehirle ilgili rapor hazırlandı. Yeraltı şehrinde yapılan araştırma ve incelemelerde, şehrin tepe kısmının kayalık olduğunu tespit edildi. Kalenin güney kısmında 2 kat halinde 3 odalı mekanın bulunduğu, kale içerisinde küçük kontrol odası ve salon, salondan ise iki yöne giden yolun yer aldığının altı çizilerek, yoldan gidildiğinde ise 4 oda kapısı ve 2 ayrı galeri ağzının yer aldığı anlatıldı. Kale yıkıntıları arasında ve eteklerinde Roma-Bizans seramik türü eserlere de rastlanıldı. Önemli bir yeraltı şehri olan Çeşka Kalesi'nin turizme kazandırılabilmesi için kurtarma kazıları yapıldı. Ancak sonraki yıllarda kale ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Bir dönem Türk Hava Kurumu tarafından paraşütle atlama sahası olarak kullanıldı.



