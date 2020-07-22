Cesedin kimliği belirlendi

SORGUN ilçesinde, buğday ekili tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belinlendi.

Alınan bilgiye göre, dün Ayrıdam köyünde buğday tarlasında bulunan cesedin, kent merkezinde yalnız yaşayan Abdullah Parlak'a (51) ait olduğu tespit edildi.

Parlak'ın, Sorgun Devlet Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavi gördüğü, 7 Temmuz'da hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Parlak'ın cenazesi, Çatak mezarlığında toprağa verildi.