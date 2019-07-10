ÇERÇiLER DE MODERNiZE OLDU

Yozgat’ta daha önce atlı arabalarla gerçekleştirilen çerçicilik faaliyeti, motorlu taşıtlarla yapılmaya başlandı. Yozgat’ta aldığı gündelik kullanım eşyalarını arabasıyla köylere getirip satmaya çerçiler, ‘Sattığım eşyalar karşılığında parası olmayan vatandaşlardan hurdalık demir, tavuk, yumurta, peynir alıyoruz. Köylerden aldığımız bu malları da merkeze götürüp satarak tekrar paramızı çıkartıyoruz’ diye konuştular. Köylerin çoğunun boşaldığını, bu nedenle şehre çalışan araçların sayısının da sınırlı olduğunu belirten çerçiler, köyde kalan vatandaşların nadir olarak merkeze indiklerini, bu durumu düşünerek Çerçilik yaptıklarını, genellikle köylerde kullanılan, satılabilecek mallar getirdiklerinin altını çizdiler.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
22 Okunma
Son Güncelleme: 09.07.2019 17:35
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol