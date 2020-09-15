Çerçeveler Boğazlıyan’dan

BOĞAZLIYAN'da KOSGEB'den aldıkları desteklerle 2009 yılından itibaren gözlük çerçevesi imalatı yapan Artisan Limit Şirketi, imalatın yüzde 80'inde yerli malı kullanıp, yurtiçi talebin önemli bölümünü karşılamaya devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, firmayı ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şirketin imalatta yüzde 80'i yerli malı kullandığı, çalışanların tamamını ise bölge insanından oluştuğu kaydedildi. İç Anadolu Bölgesi'nde gözlük çerçevesi imalatı yapan tek firma olan Artisan şirketi Yozgat KOSGEB İl Müdürlüğünün vermiş olduğu desteklerden de yararlanılarak kuruldu. Öncelikle hedefini ihracat yapmak olarak belirleyen firma, iç piyasanın önemli bölümünü karşılıyor.