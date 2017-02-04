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Cephanelik gibi!

04 Şubat 2017 Cumartesi 05:18
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Boğazlıyan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon neticesinde, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve silahlara ait mermi ve şarjörler ele geçirildi.

Cephanelik gibi!
Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler Köyü’nde ikamet eden Y.A(61) isimli şahsın terör örgütü ile bağlantısı olduğu ve kendisine ait evde silah ve mühimmat bulunduğu yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 02 Şubat günü harekete geçen Jandarma ekipleri, şahsın evine yönelik operasyon düzenledi.
Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet seyyar dipçikli kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 2 adet av bıçağı 6 adet kaleşnikof şarjörü, 128 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ve 30 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Operasyonun ardından şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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