Cephanelik gibi!

Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet seyyar dipçikli kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 2 adet av bıçağı 6 adet kaleşnikof şarjörü, 128 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ve 30 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Operasyonun ardından şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler Köyü’nde ikamet eden Y.A(61) isimli şahsın terör örgütü ile bağlantısı olduğu ve kendisine ait evde silah ve mühimmat bulunduğu yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 02 Şubat günü harekete geçen Jandarma ekipleri, şahsın evine yönelik operasyon düzenledi.