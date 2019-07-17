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Cenazelerde Kıymalı ikramına son

YOZGAT ile birlikte birçok Anadolu kentinde cenaze sonrasında verilen kıymalı pide geleneğine Çayıralan ilçesinde son verildi.

Cenazelerde Kıymalı ikramına son

YOZGAT ile birlikte birçok Anadolu kentinde cenaze sonrasında verilen kıymalı pide geleneğine Çayıralan ilçesinde son verildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Cenazelerde Kıymalı ikramına son

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçede bulunan fırın işletmelerinin sahipleri ile ilçenin ileri gelenleriyle bir dizi görüşmelerde bulundu. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri değerlendirdiklerini belirten Başkan Codar, bundan sonraki süreçte cenazelerimizde kıymalı pide dağıtılmasına son verdiklerini, bu konuda vatandaşlardan da duyarlılık beklediğini söyledi. Codar, kendisine ait sosyal medya hesabından ise yayınladığı duyuruda, ‘’Haydi Çayıralan başarıyoruz dedik ya, hep beraber başlıyoruz. Yaklaşık 2 aydır ilçemizde meydana gelen ölümler neticesi cenaze defin işleminin hemen akabinde yapılan kıymalı pide rezaletine hep beraber son verdik. Ayrıca ilçemiz fırıncıları ile de görüşerek böyle bir talebin yerine getirilmemesi konusunda fikir birliğine vardık’’ ifadelerine yer veridi. 

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