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Cenaze töreni düzenlendi

MHP Yozgat eski Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu (92) için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

06 Mayıs 2022 Cuma 02:03
Cenaze töreni düzenlendi

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Eyüboğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a vekaleten TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile Meclis bürokratları ve personeli katıldı. •aa•
 

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