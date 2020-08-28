Cenaze aracı da tamam

ÇEKEREK Belediyesi araç parkuruna kazandırdığı soğutmalı cenaze nakil aracı ile vefat eden vatandaşlara son görevin layıkıyla yerine getirilmesi noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, halkın en zor günlerinde yanında olmak, acılarını paylaşmak, belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmek için yeni bir cenaze taşıma aracını belediye filosuna kattıklarını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Yeni aldığımız cenaze taşıma özelliğine sahip bu araç, son derece modern dizayn edilmiş, ısı kaybını önleyici soğutma sistemine yani morga da sahiptir. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

TAZİYE EVİ

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İlçe Mezarlığına yapılan düzensiz definden kaynaklı mezarlık kapasitesinin yetersiz kaldığını, mezarlık içerisinde peyzaj ve yürüyüş yolları düzenlemesini tamamladıklarını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Mevcut Mezarlık artık ilçenin kapasitesini karşılamadığı için mezarlık çevresindeki şahıs arazilerine kamulaştırma yapıyoruz ve yeni mezar düzenlemesi yaparak bir eksikliği daha gidermiş olacağız. Mezarlıklar kutsal yerlerdir, hemşehrilerimizin cenazeleri olduğunda taziye anlamında zorluk yaşıyordu. Bu Sebeple Taziye Evi yapmaya karar verdik. Taziye Evi 115 metrekare olup, taziye salonu 75 metrekare, Islak mekân, mutfak 15 metrekare, Cenaze Yıkama Alanları 25 metrekare olacak şekilde gerekli çalışmayı tamamladık. Kısa bir sürede taziye evine başlayarak hazır hale getireceğiz. Bu şekilde ihtiyaç duyulan bir hizmeti de gerçekleştirmiş olacağız. Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.