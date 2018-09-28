CEMAATTEN SANDALYE TEPKiSi

Camilerde oturarak namaz kılmak isteyenler için hazırlanan tabure ve sandalyelerin dine uygun olmadığı görüşü dile getirildi. Camilere dizilen tabure ve sandalyelerle ilgili, bazı cami cemaati uyarıda bulunarak İl Müftülüğü’nün harekete geçmesini istedi. Vatandaşlar, İslam dininin engeli bulunan insana oturarak namaz kılma imkanı sunduğunu hatırlatarak, uzun oturak ve sıraların camilerde yeri olmadığını, ibadethane içerisinde uzun sıra ve oturakların kiliselerde bulunduğunu belirttiler. Her camide bulunan oturak ve sıralarda bazı vatandaşlar namaz kılarken, İl Müftülüğü’nün konuyla ilgili bir çalışma yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.