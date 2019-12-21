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Cemaate sıcak çorba

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’nde kılınan sabah namazının ardından cami cemaatine sıcak çorba ikramında bulundu.

Cemaate sıcak çorba

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’nde kılınan sabah namazının ardından cami cemaatine sıcak çorba ikramında bulundu.

21 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Cemaate sıcak çorba

Çorba dağıtımı, cami cemaatince memnuniyetle karşılandı. Dağıtıma yoğun ilgi gösteren cami cemaati, “Namaz çıkışı başkanımızın bu sürprizi bizi son derece mutlu etti. Sıcak çorba ve ekmeklerimizi cami cemaati ile birlikte aynı sofrada yeme fırsatı bulduk. Bu vesile ile bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Celal Köse’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar. Başkan Köse de, ''Sosyal belediyecilik anlayışı ile bu hizmeti sunduk. Birlik ve beraberliğimizin tesisi için ilimizde yaşayan her hemşehrimize ulaşmak istiyoruz. Hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi ve namaz sonrası yaptıkları dualar son derece anlamlı ve önemli. İkramlarımız devam edecek. Kıymetli hemşehrilerimize afiyet olsun'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cemaate Sıcak çorba
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