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Cemaat ile sohbet

Her hafta farklı camilerde Cuma namazını eda eden Yozgat Valisi Ziya Polat’ın bu haftaki adresi İl Merkezindeki Tahta Cami oldu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:57
Cemaat ile sohbet

Vali Polat, Cuma Namazını Tekke Mahallesi, Tahta Camii'nde kıldı. Polat, namaz sonrası mahalle sakinleri ve cami cemaati ile sohbet edip, sorunlarını dinleyerek, taleplerini aldı.

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