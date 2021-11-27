Cemaat ile sohbet

Vali Polat, Cuma Namazını Tekke Mahallesi, Tahta Camii'nde kıldı. Polat, namaz sonrası mahalle sakinleri ve cami cemaati ile sohbet edip, sorunlarını dinleyerek, taleplerini aldı.
27 Kasım 2021 Cumartesi 00:57
Her hafta farklı camilerde Cuma namazını eda eden Yozgat Valisi Ziya Polat’ın bu haftaki adresi İl Merkezindeki Tahta Cami oldu.
Vali Polat, Cuma Namazını Tekke Mahallesi, Tahta Camii'nde kıldı. Polat, namaz sonrası mahalle sakinleri ve cami cemaati ile sohbet edip, sorunlarını dinleyerek, taleplerini aldı.