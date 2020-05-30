Cemaat akın etti

YOZGAT il genelinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu. Yozgat il genelinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşan camiler adeta dolup, taştı. Yozgat il genelinde toplam 627 camide yaklaşık 40 bin 867 cemaat Cuma Namazında buluştu. Bu camilerden 24 bin 79 cemaat kapasiteli 150 cami ilçe merkezlerinde, köy ve beldelerde ise 20 bin 738 cemaat kapasiteli 476 camide namaz kılındı. Yozgat İl Merkezinde 3 bin 205 cemaat kapasiteli 31 camide Cuma Namazı için hazırlandı, belediye tarafından dezenfekte edildi. Camilerin çevresinde geniş önlemler alındı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte Cuma Namazını tarihi Çapanoğlu Büyük Camide kıldı. Camiye girişlerde cemaatin ateşi ölçüldü, maskesi bulunmayanlar alana alınmadı. Yozgat Belediyesi, cemaate seccade dağıttı. Cuma namazı öncesinde yağan yağmur cemaatin açık havada kılınacak Cuma namazına engel olmadı. Çapanoğlu Büyük Camiye gelen Yozgat Valisi Kadir Çakır, il genelinde 928 cami bulunduğunu bunlardan 627'sinde sosyal mesafeye uyularak cuma namazı kılındığını söyledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, belediye olarak cami önlerinde gerekli hijyeni sağladıklarını, tüm camilerde cemaate seccade dağıttıklarını belirtti. Sarıkaya ilçesinde ise, camilerin tekrar ibadete açılması sebebiyle Yenidoğan Özlem Camiinde şükür kurbanı kesildi. Boğazlıyan ilçesinde cemaat ilçedeki futbol sahasında bir araya gelip, namazını eda etti. Sorgun ilçesinde, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu. Namaz öncesi başlayan yağmur nedeniyle Salih Paşa Camisinin avlusunda oluşan su birikintileri vatandaşlar tarafından temizlendikten sonra namaz eda edildi.