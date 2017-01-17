Çelik’ten anlamlı çağrı

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sinan Çelik, Türkiye’nin terör ve ekonomik saldırılara maruz kaldığını söyledi. Türkiye’nin 15 Temmuz’da kritik bir dönem yaşadığına değinen Çelik, iç ve dış düşmanların ülkeyi ele geçirmek istediklerini ifade etti. Dış destekli yapılan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının, terör yanlısı ve destekçisi ülkelerin oyunlarını bozduğunu aktaran Çelik, 15 Temmuz sonrası Türkiye’ye karşı haçlı seferlerinin yapılmak istendiğine dikkat çekti.





TERÖR SALDIRILARI EKONOMİYE SIÇRADI





TSO Meclis Başkanı Çelik, büyük Türkiye gelişiminden rahatsız olan ülkelerin desteklediği, FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin hain saldırılarının arttığına vurgu yaptı. Çelik, ‘Türkiye başta olmak üzere müslüman ülkeler kaos içerisine çekilmek isteniyor. Ortadoğu projesi ile başlayan hamle bugün farklı bir boyuta büründü. Teröre karşı olan ama terörün merkezindeki ülkeler, dünyayı elinin içine almış yönetiyor. Dünyayı yönetme çabası içerisinde, terörizmi öne çıkaranlar, Türkiye ile birlikte gelişme içerisindeki ülkelere karşı farklı senaryoları uygulamaya koydu. Terör saldırıları ve ekonomik manipülasyonlar bunların başında geliyor’ dedi.

Amaçlarının iç karışıklık yapmak olduğunu kaydeden Çelik, hain saldırılara milli birlik ve beraberlikle cevap verildiğini söyledi.

Saldırılardan istediğini alamayan terör yanlısı ve destekçisi ülkelerin, ekonomiye yönelik baskı uyguladığını belirten Çelik, doların yükselmesinin arkasında da manipülasyonların yattığını ifade etti.





TÜRKİYE GENÇ NÜFUSA SAHİP





Avrupa’nın hızla yaşlandığını söyleyen Çelik, güç kaybına uğrayan Avrupa’nın Türkiye üzerinde oyun planları içerisinde olduğunu bildirdi. Türkiye’nin gücünün milli birlik ve var olan genç nüfusu olduğuna değinen Çelik, Avrupa’nın endişesinin bundan kaynaklandığını belirtti.





SEFERBERLİĞE ÇAĞRI





Türkiye ekonominin de zor bir süreçten geçtiğinin altını çizen Çelik, Yozgat’ın da bundan etkilendiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Sinan Çelik, Yozgat ekonomisinin darboğaz içerisinde olduğunu belirterek, başta yerel esnafa destek olmak üzere, alışverişin kısıtlanmaması, üretimin desteklenmesi ve Türk Lirasına sahip çıkılması için dövizlerin bozdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Çelik, “Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkemize yönelik gerek iç gerekse dış mihraklar tarafından büyük saldırılar var. Demokrasimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ekonomimize göz dikenlerin bu emellerini boşa çıkarmak zorundayız. Ekonomisi güçlü devletler arasında yer alan ülkemizin ekonomisini daha da güçlendirmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısına sonuna kadar destek vermeliyiz. Ülkemiz gibi Yozgat’ta zor bir dönemden geçiyor. Bu süreci işbirliği yaparak ve kenetlenerek atlatmalıyız” dedi.





Seferberliği doğru algılamanın gerekliliğine dikkat çeken Çelik, güçlü bir ekonominin gelişime de katkı vereceğini vurguladı.

Herkesin imkanları ölçüsünde seferberliğe maddi ve manevi destek vermesi gerektiğini belirten Çelik, alışverişleri kısmadan, yerel esnafı destekleyerek, yastık altındaki altınları ve bozdurarak seferberliğe ve ekonomiye destek verilmesi çağrısında bulundu.



