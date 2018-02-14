Çeliksoy, tasarıyı değerlendirdi

Çeliksoy, ‘Atamaların kurumların inisiyatifine bırakılması halinde mağduriyetler devam edecektir. Diğer bir konu ise, Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlarıyla ilgili atamalar mevcudu mu yoksa yeni atanacakları kapsıyor? Bununda açıklığa kavuşturulması gerekir. Torba yasanın onaylanmasıyla birlikte 18 yaşını tamamlayarak Yetiştirme Yurdundan ayrılanlar yılda bir kez olan kamu kurumlarına atamaları, artık en az 3 seferden az olmamak kaydıyla kişilerin atanmaları sağlanarak uzun süre atama beklemenin önündeki mağduriyetler de kalmış olacaktır’ dedi.