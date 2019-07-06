Çelikkaya toprağa verildi

Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya'nın amcasının oğlu Mustafa Çelikkaya, önceki gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Merhum Çelikkaya için Çapanoğlu Büyük Cami’de Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yozgat eşrafından, uzun yıllar kuyumculuk yapan, Çelikkayalar Kız Öğrenci Yurdu sahibi Mustafa Çelikkaya’nın cenazesi Sarıtopraklık mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Biz de İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Çelikkaya ailesine de başsağlığı diliyoruz.

