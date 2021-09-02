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Çelikel güven tazeledi

Yozgat Emlakçılar Odası Dernek Başkanlığının beşinci olağan üstü kongresi yapıldı, kurucu Başkan Asım Çelikel güven tazeledi.

02 Eylül 2021 Perşembe 00:33
Çelikel güven tazeledi

 Çelikel, bundan sonraki çalışmaların biraz daha farklı olacağını, daha düzenleyici bir sistem kuracaklarını bildirdi. Çelikel, ‘’Yönetimimiz yeniden oluştu. Çalışma arkadaşlarımızı değiştirdik. Bütün arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Bundan sonra dağınıklık olmayacak. Düzenli bir çalışma merkez ve ilçelerde yapmayı düşünüyoruz. Emlakçı olan arkadaşlarımızın tamamını düzenli şekilde yapmaya davet edeceğiz. Düzenli çalışmayan arkadaşlarımıza resmi tutanaklarımızı tutup ilgili mercilere üst yazı ile göndereceğiz. Bize kayıtıl olmayan düzenli çalışmayan emlakçılar hakkında soruşturma başlatacağız. Bu dönem çok farklı olacak’’ dedi. Asım Çelikel başkanlığındaki yönetimde, Başkan Yardımcısı ve Genel sekreter Durak Arıkan, Başkan Yardımcısı Mehmet Saygı, Asıl üyeler Durak Satılmış, Suat Satılmış, Uğur Karaaslan ve Mustafa Açıkel görev aldı.

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