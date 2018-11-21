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Çelik tepki gösterdi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, son dönemlerde yerel firmalara yönelik dedikodu, iftira ve karalamalar yapıldığını belirterek, Yozgat ekonomisine can veren firmaların ayakta kalması için herkesin katkı vermesi gerektiğini söyledi.

Çelik tepki gösterdi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, son dönemlerde yerel firmalara yönelik dedikodu, iftira ve karalamalar yapıldığını belirterek, Yozgat ekonomisine can veren firmaların ayakta kalması için herkesin katkı vermesi gerektiğini söyledi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:05
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Çelik tepki gösterdi

Türkiye’nin ekonomik açıdan kritik bir süreçten geçtiğini belirten Çelik, Yozgat’ın da bu süreçten etkilendiğine dikkat çekti. Yozgat ekonomisinin son dönemlerde dar boğaz içerisine girdiğinin altını çizen Çelik, yerel firmalara yönelik ortaya atılan iddiaların kabul edilir tarafının bulunmadığını belirtti. Firmaların birbirlerine yönelik karalama kampanyalarının kimseye fayda getirmeyeceğine vurgu yapan Çelik, kamuoyunun da bu tür beyanlara karşılık vermemesini istedi. Yozgat’ın büyümesi, gelişmesi ve kalkınması noktasında milli şuurla hareket edilmesi gerektiğine değinen Çelik, herkesin üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu.

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Çelik Tepki Gösterdi
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