Çelik tepki gösterdi

Türkiye’nin ekonomik açıdan kritik bir süreçten geçtiğini belirten Çelik, Yozgat’ın da bu süreçten etkilendiğine dikkat çekti. Yozgat ekonomisinin son dönemlerde dar boğaz içerisine girdiğinin altını çizen Çelik, yerel firmalara yönelik ortaya atılan iddiaların kabul edilir tarafının bulunmadığını belirtti. Firmaların birbirlerine yönelik karalama kampanyalarının kimseye fayda getirmeyeceğine vurgu yapan Çelik, kamuoyunun da bu tür beyanlara karşılık vermemesini istedi. Yozgat’ın büyümesi, gelişmesi ve kalkınması noktasında milli şuurla hareket edilmesi gerektiğine değinen Çelik, herkesin üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu.