Çelik, adaylığını açıkladı

Yozgat TSO Meclis Başkanı, İşadamı Sinan Çelik, Cumartesi günü Sefa Sofrası Restoranda düzenlediği basın toplantısı ile yapılacak olan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

PEYGAMBER MESLEĞİNİN TEMSİLCİĞİ

Birlikte seçime katılacağı bazı isimlerin de hazır bulunduğu toplantıda, sözlerine; "Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası görevine talibiz" diyerek başlayan Çelik; "Tüm peygamberlerin bir mesleği, bir erbabı vardır, meslek erbabıdır. Bütün peygamberlerin mesleğinin üzerinde peygamber efendimizin yaptığı ticaret mesleği ile uğraşan insanların bir araya geldiği meslek STK’sının başkanlığına talip olmak bize her şeyden önce gurur vermektedir" dedi.

HASSAS DAVRANDIK

Çelik, açıklamasında yola çıktığı yönetimi oluşturacağı arkadaşların seçiminde de hassas davrandığını belirtti.

İlerleyen süreçte ekip arkadaşları ile birlikte saha çalışmalarına başlayacağını ifade eden Çelik; "Ondan önce bütün bu konuyla alakalı açıklamalarımızı ve basın mensuplarımızın soracağı soruları cevaplamak istedik o yüzden bu toplantıyı düzenlemek istedik" dedi.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Çelik, açıklamasında "Gelişen bir Türkiye, gelişen bir dünya ve Yozgat bu gelişimin neresinde" sorusuna cevap arayan bir çıkış hedefi ile seçimlere hazırlandıklarının mesajını verdi.

"Bundan önceki süreçlerde yapılan yanlış ve eksikler üzerinden değil yapacaklarımız ve yapmamız gereken konular üzerinden bir seçim politikası belirlemeyeceğiz" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Geçmişi konuşup, bahaneler üreten bir yönetim anlayışımız olmayacak hiçbir zaman. Yönetimimizde her şeyden önce dürüst, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını öne çıkaracağız. Ulaşılabilir yönetim ve başkan anlayışı olacak. Üyelerimiz ve delegelerimizin gerek mevcut siyasi yapı ile gerek yerel yönetimlerle gerekse bürokratik yapıyla ticaret esnasında yaşanan sorunlar ve bu sorunların geç kalmalardan dolayı yaşanan zararlarla alakalı çalışmalarımız olacak. Ve şehrimizdeki oturmamış ticaret kültüründeki eksikleri tespit edeceğiz. Bu sorunlarla alakalı hızlı bir çözüm anlayışı ve mekanizma oluşturmak istiyoruz."

ORTAK İSTİŞARE KÜLTÜRÜ HAKİM OLACAK

TSO Başkan adayı Sinan Çelik, diğer STK’lar başta olmak üzere, kamu yöneticileri, siyasetçiler ve ilçelerle ortak istişare kültürü geliştireceklerinin altını çizdi.

Gerek devlet gerekse AB projeleri ile alakalı proje ekibi oluşturarak, bu ekibin Yozgat’taki diğer STK ve kurumlarla omuz omuza çalışmasını sağlayacaklarını kaydeden Çelik; "Mevcut Ticaret ve Sanayi Odası binasının yetersiz kaldığını düşünüyoruz, yönetime geldiğimizde Allah nasip ederse Yozgat’a yakışır bir bina yaptırmayı düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odasının Yozgat’ta layık olduğu yerde layık olduğu yönetimle layık olduğu esnaf temsil alanında zayıf olduğunu düşünüyorum. Göreve geldiğimizde bunlarla ilgili ciddi çalışmalarımız olacak. Yozgat’ta taşın altına elini koyan her zaman esnaf ve tüccar olmuştur. Memleketi terk etmeyecek ve en son terk edecek, terk ettiğinde de ya mezara gidecek ya da iflas edecek konumdadır esnaf ve tüccar. Başka türlü terk edecek hali yok. Ama diğer kesimlere baktığımız zaman isteyen istediği şekilde kaçabilme imkanına sahip. Bizlerin böyle bir imkanı yok, bu şehrin gerçekten yükünü, sıkıntısını çeken esnaf ve tüccar. Bunun da en büyük temsilcisi olan Ticaret ve Sanayi Odasının eksikliğini görüyoruz. Çıkış noktalarımızdan bir tanesi de bu olacak" diye konuştu.

ÜYELERİN SORUNLARINI HİSSEDECEĞİZ

Tüccarını, delegesini ve yönetimini sürekli denetleyen kontrol mekanizması oluşturacaklarını söyleyen Çelik, üyelerin bir sıkıntısı olduğunda sektörle alakalı odaya başvurmadan önce dertlerini hissedeceklerini kaydetti.

Sahada olan bir yönetim anlayışı belirleyeceklerini bildiren Çelik, gelecek hedeflerini şu şekilde ifade etti:

"Bundan önce bütün oda faaliyetleri kapalı kapılar ardından yapılırken bu gün böyle olmayacak. Üyeler bunu hissedecek. Meslek komitelerini aktif çalıştıracağız. Katılımcı bir yönetimimiz olacak. Bu iş sadece başkanla bitmeyecek. Tüm yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komiteleri aktif bir şekilde çalışacak. Diğer STK’larla, yerel yöneticilerle, esnafla arasında sıkı bir bağ oluşması lazım. Bunu da yapacak olan Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Yaşanan sorunların büyük oranda bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yola çıkarken de en büyük eksikliğin bu olduğunu gördük. Yozgat’ı bütün olarak düşünmediğimizde kaybettiğimiz gündür. İlçecilik ve merkeziyetçilik yaptığımız zaman kaybettiğimiz gündür. Yozgat’ı ilçelerinden ayırmak ve bunu yönetim tarzı olarak da ayrı düşünmek çok büyük intihardır ticaret olarak. İlçelerde temsil olan odalarımız var. Boğazlıyan, Yerköy ve Sorgun’un kendi odaları var. Oraların yönetimleri ile de sürekli istişare içerisinde ve beraber hareket etmek durumundayız. Ama direk bize bağlı olan ilçelerimiz. Örneğin Akdağmadeni, Yozgat’a en uzak ama en yakın ilçemizdir. Bunu biz ayrı düşünürsek, ayrı hareket edersek çok büyük şeyler kaybederiz. Yozgat’ın kayıplarından bir tanesi de budur. İlçelerden temsilcilerimiz de olacak oradaki sektörlere göre. Derdimiz Yozgat, çünkü biz bu memleketin her şeyinde taşın altında elimiz değil vücudumuz var. Ve buradaki yapılan her yanlışı sonuna kadar yaşıyoruz. Ticaret ve Sanayi Odasının problemlere ve olaylara yön gösterme özelliğiniz olması lazım. Siyasetçilerimizden bir şeyler isterken bu olay ticaret erbabı ve oda ile ilgili iken siyasetçi bir proje, bir fikir alabilmeli. Yani siyasetçilerin yanına boş gitmemeliyiz. Şuanda ülkemizin batısına baktığımız zaman üretimde ve ekonomide bir yoğunlaşma var. Şuan ki hükümetimizin izlediği bir politika var, ekonomiyi Anadolu’ya kaydırmak için ciddi çalışmalar yapıyor. Yatırımcıların önümüzdeki 10 yıl içerisinde Anadolu’da yatırım yapmak için yer aradığını görüyoruz. Yozgat bunun alt yapısını ne kadar hazırladı. Biz hazırlayamazsak Çorum hazırlar, Sivas hazırlar. Yıllarca Yozgat’ta üretim olmadığı için alt yapı eksiklerini görmezden geldik.

Yozgat’ta ilçelerle birlikte ticari bir harita hazırlayacağız. Hangi ilçede neyin üretimi yapılabilir, hangi alanda üretimler yapılırsa ne kadar başarılı olabilir. Üretimde öbeklenme dediğimiz bir olay var. Çevre vilayetlere baktığımız zaman üretimde öbeklenme çıkıyor karşımıza. Bununla alakalı pazar arayışlarımız, çalışmalarımız olacak. Bir çok projemiz var. Biz bu yola çıktık, bu yolda varız; hedefimiz Yozgat’ın, Yozgat ticaretinin Türkiye’de gelişen ekonomiye ayak uydurmak için bir yola çıktık. Allah yardımcımız olsun."