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Çelenk töreni düzenlendi

YOZGAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Alanında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çelenk töreni düzenlendi

YOZGAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Alanında çelenk sunma töreni düzenlendi.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Çelenk töreni düzenlendi

Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, CHP, MHP, Saadet Partisi, DSP ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduktan sonra tören son buldu.
 

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