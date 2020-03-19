Sorgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Hükumet Konağı yanında düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Sorgun Şehit Aileleri Derneği Başkanı Özdemir Kılınç, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Kılınç, "Bu savaş, Yarbay Hüseyin Avni’den 57. Alay'ın isimsiz kahramanlarına, Nusrat'ın komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey’den, 275 kilo top mermisini sırtlayan Edremit Havranlı Seyit Onbaşı’ya, Ezineli Yahya Çavuş’tan, Şileli Selim Çavuş'a, ailesini Balkan Savaşı'nda kaybedip askerin yanına sığınan 14 yaşındaki bombacı Ali Reşat'a kadar binlerce kahramanın hikayesinin yazıldığı bir destan olmuştur" dedi. Törene, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Gül Göçmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serdar Okçu, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş ve görevliler katıldı.

SARAYKENT ilçesinde Atatürk Anıtana çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunup, istiklal marşı söylendi. Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ‘’Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz’’ dedi.

YENİFAKILI İlçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çelenk Sunma Programı gerçekleştirildi. Başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimiz rahmetle ve minnetle anıldı. Törene ilçe yöneticileri katıldı.

BOĞAZLIYAN ilçesinde, gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Fatih Okumuş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile bazı ilçe yöneticileri katıldı. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

ŞEFAATLİ ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. Yıl dönümü münasebetiyle Çelenk sunma töreni yapıldı. Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na Kaymakam Halis Hacıismaloğlu ve Belediye Başkanı Müjdat Karaca çelenk sundu. Ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Şanlı Bayrağımız göklere çekildi.

KADIŞEHRİ ilçesinde, Atatürk anıtına çelenk sunuldu. İlçe yöneticilerinin katıldığı anma programında saygı duruşunda bulunulup, istiklal marşımız okundu. Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez yapmak için şehadet şerbeti içen şehitlerimizin ve bu uğurda gazilik şerefine nail olan yiğit ecdadımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun’’ dedi.

AKDAĞMADENİ ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla belediye meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Alınan sağlık tedbirleri dolayısıyla kısa süreli gerçekleştirilen programa Kaymakam Vekili Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, daire amirleri katıldı. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla program sona erdi.

SARIKAYA ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama programı alınan tedbirler neticesinde sade bir törenle kutlandı. Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni sonrasında başka herhangi bir program yapılmadı. Törene Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Kömürcü ve bazı daire amirleri katıldı.