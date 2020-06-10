CELAL ATiK HAZIR

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Celal Atik Spor Salonu’nun Yozgat spor tarihinin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, günümüz şartlarına uygun hale getirildiğini söyledi. Milletvekili Başer, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Celal Atik Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’tan bilgiler alan Milletvekili Başer, Kasım ayında başlanılan çalışmaların Nisan ayı içerisinde tamamlandığını kaydetti

ALTINDAN TARİH ÇIKTI

Milletvekili Başer, Celal Atik Spor Salonu’nun 1952 yılında hizmet vermeye başladığını hatırlatarak, ilk parkelerin sökülerek yenilendiğini ifade etti. Milletvekili Başer, 68 yıl önce döşenen parkelerin sökülmesinin ardından Spor Salon’un ilk kurulduğu dönemde beton zemine çizilen sahanın çizgilerinin ortaya çıktığını vurguladı. Celal Atik Spor Salonu’nun tarihi öneme sahip olduğuna dikkat çeken Milletvekili uzun yıllar hizmet vermesini arzu ettiklerini kaydetti.

KAPSAMLI TADİLAT

Milletvekili Başer, Yozgat spor tarihinde önemli bir yere sahip bulunan Celal Atik Spor Salonu’nun Kasım ayı içerisinde kapsamlı tadilata alındığına değindi. 2006 yılında yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından tadilatının gerekliliğinin öne çıktığını vurgulayan Milletvekili Başer, “Zemininin düzenlenmesi, parkelerinin yenilenmesi, soyunma odaları ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere spor salonu adeta baştan yenilenmiştir. Celal Atik Spor Salonu 68 yılın verdiği yorgunluk içerisindeydi. Çıkardığımız ödeneklerle Yozgat sporuna hizmet vermeye devam edecektir” dedi. Milletvekili Başer, çalışmaların tamamen bittiğini belirterek, önümüzdeki günler içerisinde yeniden hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi.

DEĞER VERİYORUZ

Milletvekili Başer, Yozgat’ta spora ve sporcuya destek olmak için gayret gösterdiklerine değinerek, “Yozgat’ta sporun geliştirilmesi noktasında adımlarımızı atıyoruz” ifadelerini kullandı. Milletvekili Başer, AK Parti'nin spora, sporcuya ve gençliğe değer veren bir iktidar olduğunu belirterek, Yozgat'ın ilçelerinin tamamına yakınını çim sahalarla ve spor tesisleriyle donattıklarına dikkat çekti.

EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Milletvekili Başer, Yozgat’ı sporun merkezine dönüştürme gayretlerinin devam ettiğini ifade etti. Milletvekili Başer, futbol dışında salon sporlarının gelişimine de katkı vereceklerinin altını çizerek, “Önceliğimiz spor tesislerimizden halkımızın istifade etmesini sağlamaktır. 7’den 70’e herkesin spor tesislerimizden yararlanmasını istiyoruz. Bununla birlikte Türkiye grup müsabakalarının da ilimizde oynanması için çalışmalarımız olacaktır” diye konuştu. Milletvekili Başer’in Celal Atik Salonu incelemesinde İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Ayan, Tesisler Sorumlusu Abidin Eraslan, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ve antrenörler hazır bulundu.