Çekte karne zayıf

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Ocak ayı çek raporunu yayınladı. Verilere göre; 2017'nin birinci ayında bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,8 oranında artarak 2,1 milyon adet oldu. Bu çeklerin parasal tutarı yüzde 52 oranında artışla toplam 69 milyar TL'ye ulaştı.

Aynı dönemde, parasal tutarı 2,3 milyar TL olan 64,4 bin adet çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Bir önceki yıla göre karşılıksız çeklerin adedinde yüzde 44 ve tutarında yüzde 30 oranında artış yaşandı. Öte yandan aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 191 milyon TL tutarındaki 6,3 bin adet çek daha sonra ödendi.

Ocak ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 3,1 ve tutar bazında geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Adet ve tutar bazında en fazla karşılıksız işlemi yapılan 5 il sırasıyla: İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir ve oldu.

Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 12,3 oranla Iğdır oldu. Iğdır'ı sırasıyla, yüzde 10,7 ile Ardahan, yüzde 10 ile Kars, yüzde 8,3 ile Yozgat ve yüzde 7,7 ile Kırklareli takip etti. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Çanakkale, Giresun ve Sinop olarak sıralandı.

Adet olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il de yüzde 6,4 oranla Iğdır oldu. Iğdır'ı sırasıyla, yüzde 6 ile Ağrı, yüzde 4,6 ile Bitlis ve Şanlıurfa, yüzde 4,5 ile Düzce takip etti. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Sinop, Aksaray ve Çanakkale olarak sıralandı.