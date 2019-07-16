Çekerek’ten turizm atağı

Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, atıl durumdaki Çekerek Kapalı Ceza ve Tevkif Evi’nin Kent Müzesine dönüştürüleceğini, tarihi dokusuyla ilçenin sembolü haline gelen Kızlar Kayası'nın da turizme kazandırılacağını söyledi. Başkan Çakır, buralarda gerekli iyileştirmelerin yapılıp, tarihi mekanların gün yüzüne çıkartılmasına yönelik planladıkları çalışmalarla ilgili olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan’ın ilçeye gelerek, proje kapsamında yer alan alanları gezdiğini kaydetti. Başkan Çakır, Kaymakam Evren Çakır, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Gezer, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan ile birlikte Arslan’ın Çekerek Kapalı Ceza ve Tevkif Evini gezerek, proje hakkında detaylı bilgi aktardıklarını bildirdi.