Çekerek’te yangın

Çekerek ilçesinde sanayi sitesinde hurdaya ayrılan araç lastikleri, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Hurda lastiklerin kısa sürede tutuşmasıyla alevler bir anda büyüdü. Olay yerine gelen Çekerek itfaiyesi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can ve mal kaybı meydana gelmez iken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.