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ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK

Köyden şehirlere göçün önlenmesine yönelik hazırlanan proje Çekerek ilçesinde hayat bulacak.

ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK

Köyden şehirlere göçün önlenmesine yönelik hazırlanan proje Çekerek ilçesinde hayat bulacak.

06 Ocak 2020 Pazartesi 01:07
ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK

TARIM Orman Bakanlığı tarafından OR-KÖY Kapsamında, köylerden göçün önlenmesine yönelik hazırlanan ‘meyvecilik’ projesi, Çekerek ilçesinde uygulamaya konulacak. Pilot bölgeler arasında yer alan Çekerek İlçesinde, Ceviz, Badem, Kiraz bahçelerinin kurulup, Üzüm Bağlarının ıslahı yapılacak. Çekerek ilçesinde daha önce ise ‘Trüt Mantarı, Lavanta Bahçesi, Bal Ormanı’ tesis edilmek üzere fidan dikimleri yapılmıştı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’i makamında ziyaret etti. Çakır, uygulamaya konulan ve konulacak projeler ile Çekerek Lavanta Adası ve Çekerek Irmağı Havzası Rehabilitasyon Projesine verdiği destekten ötürü Karacabey’e teşekkür edip, plaket verdi. Çekerek Barajı etrafında bin 10 dekarlık alanda Lavanta Adası, 100 dekar alanda Trüf Ormanı, 400 dekar alanda ise Bal Ormanı kuruldu. Kurulan Lavanta Adasına toplamda 150 bin lavanta, Trüf Ormanı’na ise 2 bin 750 adet trüf aşılı meşe fidanı ile 15 bin lavanta dikimi yapıldı. Bal Ormanı sahasına ise arıların faydalanacağı çiçekli ağaç ve bitkileri gerçekleştirildi.  Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek ilçesinin yerel ürünler olarak zengin bir yapıya sahip olduğunu, ormanlık alanlarda profesyonel bir ekip eşliğinde yapılan trüf mantarı arama çalışmalarıyla, bu mantarın haritasının çıkartılmaya başlanıldığını hatırlattı. Başkan Çakır, ‘’Orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak için yürütülen çalışma kapsamında dünyada ‘siyah elmas’ olarak adlandırılan ve kilosu bin ila bin 500 lirayı bulan mevsimsel olarak 3 bin 500 Euro'ya kadar alıcı bulan trüf mantarı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. İlçemizde oluşturmaya çalıştığımız Trüf mantarı sahaları ile ülke ekonomisine katkı sağlanması, orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı oluşturulmasını hedefliyoruz’’ diye konuştu. 

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ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK
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