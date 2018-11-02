Çekerek’te dere ıslahı

DSİ Bölge Müdürü Okan Bal, DSİ Yozgat 123. Şube Müdürü Abdülkadir Bayrak, Teknik Personel ile birlikte Çekerek ilçesine gelerek, Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt ile görüştü. Görüşmede, yapılacak çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Daha sonra Başkan Bozkurt ile birlikte kurum yöneticileri, çalışmaların yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundu.
02 Kasım 2018 Cuma 08:33
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