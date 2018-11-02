Çekerek’te dere ıslahı

ÇEKEREK ilçesindeki derelerin ıslah çalışmalarına başlanıldı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan derelerin yapım ve ıslah çalışması öncesinde toplantı yapıldı, ardından da yapılan çalışma alanları gezildi.