Çekerekliler buluştu

Başkan Çakır, ‘Birlikte yöneteceğiz’ sloganıyla çıktıkları yolda, yüreğinde memleket hasreti taşıyan, İstanbul’un ahenginde Çekerek'i, Çekerek'in kültürünü, rengini yaşatan hemşehrileriyle bir araya gelerek, yapmış olduğu tüm çalışmaları onların düşünce ve takdirlerine sunduğunu söyledi. Başkan Çakır, ‘’Göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımızı sadece Çekerek'te yaşayan hemşehrilerimiz ile değil, gurbette yaşayan hemşehrilerimizle de paylaşalım, onların da düşünce ve görüşlerini de alalım istedik. Bu vesileyle İstanbul’da bulunan derneklerimizin başkanlarına, yönetim kurulu ve dernek üyelerine, gecenin geç saatine kadar eşlik ederek, vakit ayıran tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.