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Çekerekliler buluştu

İSTANBUL’da yaşayan Çekerek ve Köyleri Dernek Başkanları, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile bir araya geldi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:36
Çekerekliler buluştu

Başkan Çakır, ‘Birlikte yöneteceğiz’ sloganıyla çıktıkları yolda, yüreğinde memleket hasreti taşıyan, İstanbul’un ahenginde Çekerek'i, Çekerek'in kültürünü, rengini yaşatan hemşehrileriyle bir araya gelerek, yapmış olduğu tüm çalışmaları onların düşünce ve takdirlerine sunduğunu söyledi. Başkan Çakır, ‘’Göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımızı sadece Çekerek'te yaşayan hemşehrilerimiz ile değil, gurbette yaşayan hemşehrilerimizle de paylaşalım, onların da düşünce ve görüşlerini de alalım istedik. Bu vesileyle İstanbul’da bulunan derneklerimizin başkanlarına, yönetim kurulu ve dernek üyelerine, gecenin geç saatine kadar eşlik ederek, vakit ayıran tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Çekerekliler Buluştu
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