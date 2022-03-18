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Çekerek’e teşekkür

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Yozgat’ın Çekerek İlçesinde kanser taraması yapan Mobil Kanser Tarama Aracında görevli olan personellere göstermiş oldukları üstün başarı ve gayret için Teşekkür Belgesi takdim etti.

18 Mart 2022 Cuma 00:33
Çekerek’e teşekkür

 Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen Ulusal Kanser Tarama programı kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı, Çekerek’te kaymakamlık binası bahçesi içerisinde 2 aylık sürede kanser tarama faaliyetlerinde bulundu. Yozgat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, kanser tarama aracının Çekerek’te bulunduğu süre zarfında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılarından dolayı Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Umut Doğan’a, röntgen teknisyeni Sevda Kısacık’a, Ebe Perihan Şenyüz ve Hemşire Melek Özdemir’e teşekkür belgesi verdi. •Sümeyye İlhan• 

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