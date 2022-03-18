Çekerek’e teşekkür

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Yozgat’ın Çekerek İlçesinde kanser taraması yapan Mobil Kanser Tarama Aracında görevli olan personellere göstermiş oldukları üstün başarı ve gayret için Teşekkür Belgesi takdim etti.