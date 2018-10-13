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Çekerek’e sosyal tesis

ÇEKEREK ilçe merkezindeki eski Hükümet Konağı binasının Kütüphane, Kadın ve Gençlik Merkezine dönüştürülmesi planlandı.

Çekerek’e sosyal tesis

ÇEKEREK ilçe merkezindeki eski Hükümet Konağı binasının Kütüphane, Kadın ve Gençlik Merkezine dönüştürülmesi planlandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:02
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Çekerek’e sosyal tesis

İlçede yeni Hükümet Konağı binasının hizmete girmesinin ardından atıl duruma düşen eski binanın kütüphaneye dönüştürülerek, çok amaçlı kullanılmasına yönelik proje hazırlandı. ‘KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında hazırlanan proje KOP idaresine sunuldu. Projenin onaylanması durumunda, kitap ve benzeri destek sağlanarak,  ilçede çok büyük bir eksiklik olan Kütüphane ihtiyacının giderileceği, kurulan kütüphane yayın bakımından daha da güçlü hale geleceği ifade edildi. Binada incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Enver Çakır, binada ayrıca kadın ve gençlik merkezi kurulup, ilçe içinde sosyal ve kültürel etkinliklerin bir merkezde toplanmasının amaçlandığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Çekerek’e Sosyal Tesis
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