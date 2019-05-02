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Çekerek’e GES projesi

ÇEKEREK Belediyesi, belediyenin kullandığı elektrik enerjisi giderini sıfırlayabilmek amacıyla Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik hazırladığı projeyi hayata geçirme çalışmalarını başlattı.

Çekerek’e GES projesi

ÇEKEREK Belediyesi, belediyenin kullandığı elektrik enerjisi giderini sıfırlayabilmek amacıyla Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik hazırladığı projeyi hayata geçirme çalışmalarını başlattı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Çekerek’e GES projesi

Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, belediye bünyesinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali ile ilgili olarak Sivas Çedaş Proje ve tesis müdürü Özgür Çelik ve GES Başmühendisi Zeki Şentürk ile görüştü. Başkan Çakır, proje hakkında bilgi aldı, tesisin kurulmasıyla birlikte belediyenin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin güneş enerjisinden elde edileceğini söyledi. 

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