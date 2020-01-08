Çekerek'te kutlama

Başkan Çakır, Gazetecilerin yoğun bir tempo içerisinde çalıştıklarını, 10 Ocak günü ise bu yoğunluğun biraz daha artacağını hatırlatarak, ''Biz de basın mensuplarımızı bu özel günden önce ağırlamak istedik. Tüm basın emekçilerinin gününü kutluyoruz'' dedi. Başkan Çakır, basında yer alan haberlerin, olumlu/olumsuz görevde bulunanların daha iyi çalışmaya teşvik ettiğinin de altını çizdi. Çakır, ilçede yapılan ve bundan sonra yapılmasını planladıkları çalışmalar kosundad da basın mensuplarını bilgilendirdi. Çekerek ilçesi Şato Tepesi'nde basın mensuplarını ağırlayan Çakır, yapılan bazı çalışmaları da gezdirip, bilgi verdi.