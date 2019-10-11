Çekerek-Sorgun Karayolunda asfalt da tamam

Çekerek Belediye Başkanı Çakır, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte çalışma alanını ziyaret ederek, şantiye yönetiminden yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçenin ulaşım sorununu kökten çözme gayretiyle yapımına başlanan, Sorgun-Çekerek yolundaki çalışmaların devam ettiğini, çalışmalara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da destek verdiğini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Üç etaplı çalışma sahaları bulunan yol şantiyesinde, Çiğdemli-Gökiniş Köyü güzergahında altyapısı tamamlanan bölgelerin Asfalt serimine başlandı. Gökiniş- Gökdere Köyü arasında Şevlendirme ve Viraj geçişleri yol düzenlemeleri devam etmektedir. Gökdere- Cemaloğlu Köyü arası Heyelan yolu taşınarak yeni yol sanat yapıları tamamlanarak şevlendirme ve taş duvarları yapılmaktadır’’ dedi.